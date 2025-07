Il film della strage sulla A4 | dalla folle inversione al casello allo schianto con 4 morti L’ipotesi | Conducente insonne da giorni

MARCALLO CON CASONE (Milano) – Sette infiniti chilometri, un lungo tratto percorso contromano sull’ autostrada Milano-Torino dopo aver fatto inversione al casello di Arluno per poi imboccare la corsia sbagliata. Sette infiniti chilometri, percorsi viaggiando in senso contrario sulla corsia di sorpasso con la convinzione di stare sulla corsia dedicata ai veicoli più lenti. Un paio di auto che riescono a evitare l’impatto su un’autostrada a quell’ora poco trafficata e poi, poco dopo le 11, il tragico scontro frontale con la Peugeot 3008 che stava procedendo verso Milano. È questa la ricostruzione, confermata dalle immagini delle telecamere di controllo, del tragico errore commesso da Egidio Ceriano, l’82enne che alla guida di una Peugeot 207 ha provocato l’incidente che domenica ha causato la morte di quattro persone, tra le quali lo stesso Ceriano, e il ferimento di una donna ancora ricoverata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il film della strage sulla A4: dalla folle inversione al casello allo schianto con 4 morti. L’ipotesi: “Conducente insonne da giorni”

In questa notizia si parla di: inversione - casello - film - strage

Fa inversione a U in autostrada e percorre contromano 40 metri al casello di Parma - Incredibile episodio ieri sera poco prima delle 20 al casello autostradale di Parma. Come testimoniato da alcuni automobilisti, un uomo al volante di un'auto è entrato in autostrada prendendo lo svincolo in direzione Bologna, ma dopo una quarantina di metri si è accorto di aver sbagliato.

Incidente sull'A4, la manovra choc del pensionato: l'inversione prima di uscire al casello, poi contromano per chilometri - Con la sua Peugeot 207 avrebbe fatto un'inversione sbagliata per poi percorrere ben sette chilometri contromano lungo l'autostrada A4, tra Milano e Novara.

Il film della strage sulla A4: dalla folle inversione al casello allo schianto con 4 morti. L’ipotesi: “Conducente insonne da giorni”; Incidente sull'A4, la manovra choc del pensionato: l'inversione prima di uscire al casello, poi contromano per chilometri; Cosa fare a Pavia: eventi e news.

Il film della strage sulla A4: dalla folle inversione al casello allo schianto con 4 morti. L’ipotesi: “Conducente insonne da giorni” - Indagini sull’incidente sull’autostrada Milano- Secondo ilgiorno.it