Il Faenza cala il tris. Torna il bomber Bonavita.

Federico Bonavita ha festeggiato il compleanno con il ritorno al Faenza Calcio. L’annuncio dell’accordo è arrivato in coincidenza con il 23 luglio, data di nascita dell’attaccante classe 1990 di Castrocaro, tipica prima punta che potrà offrire varie soluzioni al reparto offensivo biancoazzurro. E’ un ritorno gradito perchè Bonavita aveva militato per alcuni mesi a inizio 2019 nel Faenza ed era stato apprezzato da tutto l’ambiente. Nelle ultime sei stagioni ha vestito la maglia del Sanpaimola dove si è segnalato come realizzatore: in due annate consecutive ha realizzato 23 e 17 gol, conquistando il primo e poi il secondo posto nella classifica marcatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

