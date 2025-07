Il Sindaco Michele Guerra ha incontrato in Municipio il Direttore di EFSA Nikolaus Kriz e Bernhard Url, Direttore uscente dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. L’incontro è stato l’occasione per confermare il dialogo tra l’Amministrazione comunale e l’EFSA, riconoscendo il ruolo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it