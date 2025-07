Il difficile equilibrismo di Salvini sui dazi Usa

Parola d’ordine: cautela. Il sostantivo, che forse meno viene in mente pensando a Matteo Salvini, è agitato come un mantra dalla segreteria leghista, in evidente difficoltĂ dopo l’ accordo di massima sui dazi Usa tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. Mai era successo nella storia della maggioranza di centrodestra che Giorgia Meloni firmasse una nota di governo insieme ai suoi due vice, Salvini e Antonio Tajani. E questo la dice lunga sulla tensione che serpeggia a Palazzo Chigi attorno alla questione. Il momento è delicatissimo e la premier pretende coesione e unitĂ . Bisogna in primo luogo capire bene i termini dell’accordo e approfondirne i dettagli, il generico impegno ad acquistare gas liquefatto, il tema dei settori agroalimentare e vinicolo finora esclusi dall’intesa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il difficile equilibrismo di Salvini sui dazi Usa

