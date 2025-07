Il difensore del Tottenham Udogie potrebbe perdere l’inizio della stagione

2025-07-29 13:50:00 Giorni caldissimi in redazione! Il difensore del Tottenham Destiny Udogie ha un infortunio al ginocchio che potrebbe renderlo un dubbio per l’inizio della nuova stagione della Premier League. Il terzino sinistro italiano ha perso l’amichevole di Spurs contro Luton sabato dopo aver sollevato il problema nel riscaldamento, quindi non ha viaggiato con il resto della squadra a Hong Kong per il tour pre-stagionale di una settimana in Asia. Gli Spurs affrontano i vincitori della Champions League Paris St Germain in Super Coppa il 13 agosto prima di affrontare Burnley promosso nella loro apertura della lega. 🔗 Leggi su Justcalcio.com