Il delirio no green di Trump e le facce perplesse di von der Leyen | l’intelligenza artificiale riscrive l’incontro tra i leader in un video parodia

È poi così lontana dalla realtà l’intelligenza artificiale? Un video generato con l’Ai dal canale YouTube Diaper Diplomacy mette in scena un nuovo incontro tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, questa volta in versione bambini, in un remake di quello reale avvenuto qualche giorno fa nella tenuta di Trump in Scozia. Nel video, il piccolo Trump dà il meglio di sé con un monologo sconclusionato contro le pale eoliche: le accusa di distruggere i paesaggi americani, di uccidere balene e uccelli, di arrugginire troppo in fretta e perfino di essere fatte con materiali «che non vanno d’accordo con la terra». 🔗 Leggi su Open.online

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Trump: 'Von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente' - "Ursula von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale senza precisare dove e quando.

Ursula von der Leyen, sui negoziati con Trump sui dazi: “Alla Casa Bianca solo per accordarmi” - In una recente conferenza stampa, Ursula von der Leyn, presidente della Commissione UE, ha voluto chiarire la situazione con Donald Trump.

