Il debutto del prefetto | Sicurezza guardia alta

"L’ascolto è lo strumento professionale del prefetto ed è fondamentale. Bisogna tenere alta l’attenzione sulla questione sicurezza, sottovalutare è pericoloso". Lo ha detto ieri il nuovo prefetto di Macerata, Giovanni Signer, arrivato in cittĂ da poche ore, che ha preso il posto del prefetto Isabella Fusiello. Ricostruzione, la movida di Civitanova, sicurezza, confronto e dialogo con chi vive e lavora nel maceratese, a partire dai sindaci, ma anche con i gestori delle attivitĂ . Questi i temi al centro dell’incontro con il prefetto che ieri si è presentato alla cittĂ . SessantatrĂ© anni, originario di Caltanissetta, Signer è entrato nella polizia di Stato nel settembre 1988. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il debutto del prefetto: "Sicurezza, guardia alta"

In questa notizia si parla di: prefetto - sicurezza - alta - debutto

Confcommercio incontra il prefetto, si è discusso di sicurezza - L'incontro tra una delegazione di Confcommercio Agrigento, guidata dal presidente provinciale Giuseppe Caruana, e il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha rappresentato un significativo momento istituzionale e di confronto.

Parcheggi a cielo aperto non autorizzati: il Sindaco chiede al Prefetto un Tavolo per la sicurezza - Fiumicino, 24 giugno 2025 – Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha inviato u na comunicazione formale al Prefetto di Roma per segnalare l’aumento incontrollato dei parcheggi a cielo aperto, s pesso attivati senza autorizzazioni e fuori dai circuiti della legalità .

Stadio Armando Picchi, il prefetto: "Condizioni critiche, presto un tavolo sulla sicurezza" - Le condizioni dello stadio Armando Picchi, definite "critiche" dal prefetto Giancarlo Dionisi, saranno presto al centro di un tavolo che verrà convocato proprio in prefettura alla presenza delle forze di polizia, del sindaco e della proprietà del Livorno calcio.

Il debutto del prefetto: Sicurezza, guardia alta; Il saluto del prefetto: Qui non si vive in emergenza. Puntate di piĂą sul turismo; Al Teatro dell'Arca nel carcere di Marassi tutto esaurito per lo spettacolo dei detenuti di alta sicurezza.

Il debutto del prefetto: "Sicurezza, guardia alta" - Bisogna tenere alta l’attenzione sulla questione sicurezza, sottovalutare è pericoloso". Riporta ilrestodelcarlino.it

Il nuovo prefetto Romeo: “Sicurezza, lavoro e territorio. I miei impegni per Siena” - Il rappresentante del Governo si è insediato ieri: “Il mio faro è la Costituzione italiana. Scrive msn.com