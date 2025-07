Il concerto sfumato a Caserta e Salerno e la rabbia di Mosca

Vincenzo De Luca e Valery Gergiev potrebbero firmare insieme una nuova opera: "L'incompiuta di Caserta". E sarebbe, senza dubbio, un successo. Ma la trama assomiglierebbe piĂą a una spy story che a una partitura classica: un intreccio tra Palazzo Santa Lucia e il Cremlino, tra diplomazia parallela e ostinazione provinciale, che ruota attorno a un concerto ma racconta molto di piĂą. Come Linkiesta ha documentato, al centro di tutto c'è la determinazione del presidente della Regione Campania nel non cedere a quel fronte – ampio, trasversale e vigile – che ha lottato per impedire un evento simbolicamente e politicamente pericoloso: il ritorno di Gergiev in Italia, a sancire una nuova normalizzazione culturale tra Roma e Mosca.

Concerto 1° Maggio, abusi su 25enne di Caserta, rimpatriati i 3 tunisini accusati di violenza sessuale, erano entrati in Italia per "motivi di studio" - I tre tunisini, di età compresa tra i 22 e i 25 anni, avevano molestato e palpeggiato la ragazza mentre erano in fila per il Concertone Sono stati rimpatriati i tre tunisini accusati di violenza sessuale di gruppo durante il concerto del Primo Maggio a Roma.

Persona con disabilità esclusa dal concerto alla Reggia di Carditello: AITH CISAL Caserta interpella il Garante - Disservizi e mancate risposte per l’accesso ai disabili: il caso Carditello arriva al Garante. Un cittadino, genitore di una giovane con disabilità , ha formalmente richiesto, ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agevolato agli eventi culturali, la possibilità di usufruire di un posto riservato per la figlia, con relativo accompagnamento al concerto tenutosi giorni fa presso la Reggia di Carditello.

Annullato il concerto del direttore d'orchestra russo Gergiev alla Reggia di Caserta - La Direzione della Reggia di Caserta ha annullato il concerto sinfonico diretto dal russo Valery Gergiev, previsto per il 27 luglio.

Salerno, violenza sessuale su una minorenne dopo il concerto di Capo ... - L’episodio si è verificato nella serata di sabato 12 luglio, in piazza Libertà a Salerno, dove si era appena tenuto il concerto di Capo Plaza: l’uomo è stato arrestato dalla Polizia di ... Da fanpage.it

Concerto Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno Caserta il 31 ... - Concerto Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno a Caserta il 31 luglio 2025 presso Reggia - Segnala rockol.it