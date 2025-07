Il concerto gratuito di Rose Villain e i fuochi a mare per festeggiare Sant' Alfonso a Francavilla

Tre giorni di festa, a Francavilla al Mare, nella zona dell'Asterope, per festeggiare Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Si parte mercoledì 30 luglio, alle ore 21.30, con un omaggio musicale agli Oscar, nella piazza dedicata al Santo: sul palco salirà il Quartet PanFlute, tra flauto di Pan. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Due serate da ridere a Francavilla al Mare! Il 4 e 5 luglio vi aspettiamo in Piazza Sant’Alfonso per due appuntamenti imperdibili con la comicità di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Spettacoli gratuiti, aperti a tutti, con inizio alle ore 21:00. Ingresso liber Vai su Facebook

Niente fuochi d'artificio in mare per la Festa di Sant'Andrea, Padovano: Ci saranno fontane luminose; Feste Patronali; Festa del Santo Patrono Alfonso Maria De Liguori: l'avviso per la concessione temporanea dei posteggi.

