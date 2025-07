Il Comune riconosce lo Stato di Palestina Salis | Chi si volta dall' altra parte non è degno di rappresentare la Repubblica

Il consiglio comunale di Genova ha approvato la mozione sul riconoscimento dello Stato della Palestina con 21 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto. La proposta, la cui prima firmataria è stata la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Francesca Ghio, è stata votata al termine di una seduta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

San Potito Ultra si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra hanno espresso pubblicamente la loro posizione con un’iniziativa politica che si inserisce nel solco della delibera del Consiglio comunale n.

Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» - Il mestiere del pescatore a Gaza è da sempre un atto di coraggio. Nei 17 anni di assedio totale precedenti al 7 ottobre 2023, le barche che lasciavano la costa […] The post Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» first appeared on il manifesto.

Il Comune di Genova riconosce lo stato di Palestina - La mozione approvata con 21 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto impegna il Comune anche a sospendere ogni rapporto istituzionale con Israele ... Scrive rainews.it

Tursi riconosce Stato di Palestina. Bianchi (FdI): così si rafforza Hamas - Con 21 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto, oggi il consiglio comunale di Genova ha approvato la mozione proposta dalla maggioranza di centrosinistra, prima firmataria la capogruppo di Avs ... Segnala ligurianotizie.it