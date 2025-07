Il Comune mette in vendita un fabbricato colonico di 426 metri quadrati base d' asta di 250 mila euro

Il Comune di Cesenatico ha istituito un bando per la vendita di un immobile di proprietĂ comunale in via Sbarra 51. Il valore a base d’asta è di 250mila euro. Si tratta di un complesso costituito da un fabbricato colonico con ampia corte e fabbricato separato accessorio, di unica costruzione, di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

