Il comune di Feltre revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini | anche un consigliere di Fdi vota a favore

Il comune di Feltre revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini anche con il voto favorevole di un consigliere di Fratelli d’Italia. Come riferisce il Corriere Veneto, il consigliere della maggioranza di centrodestra, Denis Zatta, ha giustificato il suo sì per il fatto che l’iniziativa avrebbe potuto ingenerare “bagarre e spaccare la maggioranza”. La cittadinanza onoraria da parte del comune in provincia di Belluno era stata conferita al Duce nel 1924. La richiesta, secondo l’opposizione di centrosinistra, è arrivata contestualmente all’intitolazione di una piazza a Giacomo Matteotti, una scelta di coerenza con il passato della cittĂ di Feltre, insignita della Medaglia d’argento al Valor militare per la sua lotta partigiana. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il comune di Feltre revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini: anche un consigliere di Fdi vota a favore

