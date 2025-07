Il Comune conferisce l' onorificenza Poggio Bracciolini ad Andrea Magini

Arezzo, 29 luglio 2025 – Nel corso della seduta del Consiglio comunale di ieri, lunedì 28 luglio, l'amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini ha conferito il riconoscimento civico “Poggio Bracciolini” ad Andrea Magini, fisioterapista sportivo di origine terranuovese, oggi membro dello staff sanitario del Chelsea Football Club. L'onorificenza, istituita dal Comune per valorizzare coloro che si sono distinti per meriti professionali, culturali o civili, è stata assegnata ad Andrea Magini quale espressione di eccellenza e competenza in ambito sportivo internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

