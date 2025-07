Il comparto vini è il più colpito. Ora speriamo nelle trattative.

Preoccupato per i dazi il settore dell’agro-alimentare, molto forte in Emilia-Romagna. Cosa dicono i produttori associati a Confagricoltura? "Premesso che la nostra idea sarebbe zero dazi in un concetto di libero mercato, il 15 per cento contro il 30 che era stato ventilato, potrebbe apparire una mediazione, ma ci sono ancora troppe incertezze per riuscire a dare un giudizio reale", risponde Davide Venturi, presidente di Confagricoltura Bologna. Quali sono i settori più colpiti? "Sicuramente il comparto vitivinicolo è quello che subirà o che potrebbe subire, il maggiore impatto anche se noi auspichiamo che andando avanti, visto che la trattativa non è ultimata, si possa ottenere un dazio ancora più basso, per non dire zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

