Il commerciante ucciso Resta in carcere il sospettato del delitto

Resta in carcere Emanuele Mirti, il cinquantenne residente a Castellanza, accusato dell’omicidio di Davide Gorla, 64 anni, il commerciante ucciso nel tardo pomeriggio del 25 giugno scorso nel suo negozio, Lineacontinua, in pieno centro città , a Busto Arsizio. Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso di Mirti, che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza in funzione nella zona in orario compatibile con l’omicidio e fermato poche ore dopo nella sua abitazione a Castellanza. Il cinquantenne, che aveva in affitto da Gorla un appartamento, si è sempre dichiarato innocente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il commerciante ucciso. Resta in carcere il sospettato del delitto

