Il cinema Fulgor pronto a rinascere. Due sale ed eventi per il 2026.

La data c'è: autunno 2026. Poco più di un anno al traguardo del cinema Fulgor che, nelle speranze del gestore Andrea Romeo, fondatore e Ceo di Pop Up Cinema, dovrebbe avvenire in tempo per Natale, con una previsione di spesa che supererà i due milioni e mezzo di euro. Fulgor Cinematografo – così si chiamerà il nuovo cinema da 100 posti, con la scritta che nel lettering si ispira alle sue origini Liberty –, è chiuso da circa 20 anni e a fine 2018 Romeo ne annunciò la riapertura per il 2020 con lavori di restyling che però videro il sopraggiungere del Covid che fermò tutto. Ieri è stato finalmente annunciato l'avvio del cantiere tra via Montegrappa e vicolo Ghirlanda, alla presenza del vicepresidente della Regione Vincenzo Colla (con deleghe, tra le altre, a sviluppo economico e green economy), del sindaco Matteo Lepore, del direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli, tanto per evidenziare la compattezza d'intenti sul tema cultura che c'è tra città e Regione "dove siamo abituati a stare nelle cose belle e in sintonia con la legge regionale del 2024 sulle sale storiche" ha sottolineato Colla.

