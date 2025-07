Il centrocampista del Newcastle United Joe White è d’accordo sul trasferimento a Leyton Oriente

Il centrocampista del Newcastle United Joe White è sul punto di garantire una mossa di prestito a Leyton Orient, con la squadra di League One che dovrebbe finalizzare un accordo che vedrà la trasmissione di 22 anni per l'intera stagione 202526 a Brisbane Road. White, una volta visto come un talento promettente nel sistema dell'Accademia di Newcastle, ha colpito durante il suo periodo di prestito alla MK Dons la scorsa stagione in League Two. Attraverso 34 apparizioni, 23 delle quali erano iniziate, il centrocampista creativo ha mostrato coerenza e maturità ben oltre i suoi anni, diventando una figura integrale nel centrocampo dei Dons.

