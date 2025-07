Il centro per i senzatetto che preoccupa Santa Lucia | Non sarà un dormitorio

Un quartiere in fermento, la politica si è ritrovata faccia a faccia con una cittadinanza in cerca di risposte. Nell’assemblea pubblica tenutasi nel tardo pomeriggio del 28 luglio, il Comitato dei residenti di Santa Lucia ha ricevuto gli assessori comunali Emanuele Aronne (qualitĂ degli spazi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

