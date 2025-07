Il caso Marche Santini sceglie la via del silenzio

Santini tace, ma ha detto che racconterĂ al momento "opportuno", Ricci ha detto che parlerĂ fin da subito: due strategie opposte per il cuore di "Affidopoli". Ieri mattina l’interrogatorio di Massimiliano Santini in Procura a Pesaro è durato appena trenta minuti. Secondo l’accusa muoveva i fili del sistema di affidamenti e contributi che ha travolto il Comune di Pesaro. Ieri si è presentato insieme all’avvocata Paola Righetti e ha scelto la linea del silenzio. "Mi sono avvalso della facoltĂ di non rispondere". Eppure qualcosa, a margine, l’ha detto. Ha liquidato con un secco "no, no" le domande su eventuali contatti con Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il caso Marche. Santini sceglie la via del silenzio

Affidopoli, Santini resta in silenzio: interrogatorio lampo di mezz'ora. Ora tocca a Ricci - Pesaro, 28 luglio 2025 – Trenta minuti. Tanto è durato questa mattina l'interrogatorio di Massimiliano Santini, l'uomo che secondo la Procura di Pesaro tirava i fili del presunto sistema di affidamenti e contributi.

Affidopoli, Santini resta in silenzio nell'interrogatorio lampo: "Parlerò quando sarà il momento" - Pesaro, 28 luglio 2025 – Nemmeno trenta minuti. Tanto è durato questa mattina l'interrogatorio di Massimiliano Santini, l'uomo che secondo la Procura di Pesaro tirava i fili del presunto sistema di affidamenti e contributi.

