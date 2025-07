Nel 2022, il governo italiano provava a mettere sul piatto oltre quattro miliardi di euro del contribuente per convincere Intel ad aprire uno stabilimento in Italia. All’epoca l’opera di seduzione non funzionò. Col senno di poi, si può dire: per fortuna. La storia merita di essere raccontata per intero, partendo però dall’epilogo: Intel ha annunciato di aver cancellato tutti i suoi investimenti europei, per un valore complessivo di trenta-trentacinque miliardi. Dietro la decisione c’è, certamente, l’effetto delle pressioni di Donald Trump per attrarre la manifattura negli Stati Uniti. Ma c’è, soprattutto, la presa d’atto che i sussidi possono abbattere i costi sostenuti direttamente dall’investitore, ma non bastano a creare le condizioni più opportune a produrre un certo bene. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il caso Intel dimostra che non bastano soldi pubblici per attrarre investimenti