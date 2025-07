Il caso del giudice di pace | L’ufficio può riaprire È stato affidato l’incarico

La soluzione, per ora, è stata trovata. Il giudice di pace potrà riaprire. Lo annuncia il sindaco: "Abbiamo effettuato l’affidamento Saperi e lavoro – cooperativa sociale di Lucca che garantirà la presenza del personale necessario". Si tratta di due unità . "Credo – dice Simone Giglioli – che l’ufficio potrà riprendere regolarmente l’attività dal primo settembre". I nodi, lo ricordiamo, erano venuto al pettine dal 31 maggio quando l’ufficio del Giudice di Pace si era trovato sguarnito del personale amministrativo in quanto l’ultima dipendente in distacco dal Comune di Santa Croce aveva ha cessato il proprio servizio e quando per nessuno dei 4 comuni che ne sostengono il funzionamento si era reso possibile inviare personale dipendente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caso del giudice di pace: "L’ufficio può riaprire. È stato affidato l’incarico"

In questa notizia si parla di: giudice - pace - ufficio - riaprire

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale - Mentre la Cassazione penale si era già espressa il 10 maggio, autorizzando il trattenimento in Albania dei richiedenti asilo, martedì il giudice di pace di Roma, Emanuela Artone, ha richiesto l’ immediata liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel Cpr di Gjader, in Albania, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Multa per eccesso di velocità annullata dal giudice di pace a Verona: si riapre il caso dell'autovelox in tangenziale nord - Un nuovo caso di multa annullata da un giudice di pace, questa volta a Verona, ha riaperto la questione degli autovelox "approvati" ma non "omologati" e della relativa distinzione, presunta o reale che sia sotto il profilo giuridico (a seconda di quale campana si voglia ascoltare), tra le due.

“Stuprata per corrispondenza”: rapina nella villa del giudice di ‘Forum’ Bernardini De Pace - La villa dell’avvocatessa matrimonialista, Annamaria Bernardini De Pace, ad Ameglia (La Spezia), è stata svaligiata da una banda.

Liliana Resinovich: “Perché non fare una perizia medico legale collegiale? La nostra richiesta includeva anche quella radiologica sulla vertebra T2”. I difensori di Sebastiano Visintin dopo il rigetto da parte del gip. Per il giudice sono sufficienti le due consulen Vai su Facebook

Riapre l’ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord; Riapertura dell'Ufficio del Giudice di Pace: arriva il gop Maria Gaetana Fulgeri; Il liceo avrà le aule che servono e il giudice di pace potrà riaprire.

Enti locali, dalla Regione 2 milioni ai Comuni siciliani sede di uffici del Giudice di pace - Due milioni di euro per sostenere i Comuni siciliani che hanno scelto di mantenere gli uffici del Giudice di pace sul proprio territorio. Secondo blogsicilia.it

Dalla Regione fondi per gli uffici del Giudice di Pace di Avola, Lentini, Noto e Palazzolo Acreide - I Fondi Giudice di Pace supportano i comuni siciliani con 2 milioni di euro per la gestione degli uffici in 34 città ... Si legge su siracusanews.it