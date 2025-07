il cardinale dimenticato

Premessa: non è una questione di religione. Anzi, qui la Chiesa non c’entra niente. Però quando si dimentica chi ha lasciato il segno – per tanti anni – in una città bisogna porsi degli interrogativi. Se non altro per non sbagliare più. I fatti. Il 28 luglio del 2013 morì Ersilio Tonini, cardinale, attivissimo arcivescovo di Ravenna dal 1975 al 1990. Figura di spicco della Chiesa italiana, non solo in Romagna, e punto di riferimento per tanti cattolici e non cattolici. Bene, a distanza di 12 anni, Ravenna si è dimenticata di lui. E a denunciarlo non è stato un prete, ma un ex sindaco comunista, Giordano Angelini, che ha detto: ‘Ricordare Tonini intitolandogli una strada è sacrosanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

