Il campionato libico si gioca in Milano | gli interessi e i risvolti economici

La Libia e l’Italia, si sa, da sempre fanno affari d’oro e, in via collaterale, sembra essere questo il senso della final six del campionato libico nel nostro Paese per il secondo anno consecutivo. La fase dei playoff della Libyan Premier League 2025 si disputa in Brianza fino al 4 agosto, interessate in particolare le aree dell’Arena civica di Milano, Sesto San Giovanni e Meda. Ad essere coinvolte sei squadre con la media di tre partite in contemporanea alle 19.00 ogni tre giorni. I match in questione sono a porte chiuse e poco sponsorizzate, scelta che sta creando un vespaio di polemiche tra chi è pro o contro questa scelta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il campionato libico si gioca in Milano: gli interessi e i risvolti economici

