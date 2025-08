Il calciomercato pantagruelico del Liverpool

Quella del 2025, non potrĂ mai essere ricordata come un'estate qualsiasi per i tifosi del Liverpool. Partita con i festeggiamenti per la sorprendente – per quanto strameritata – vittoria della Premier League, insieme ai rinnovi di Momo Salah e Virgil van Dijk, ma anche con il polemico addio di Trent Alexander-Arnold - con una tifoseria che ha reagito malissimo alla sua scelta di ripudiare il club che lo ha cresciuto per trasferirsi al Real Madrid - è stata squarciata dalla tragedia della morte improvvisa di Diogo Jota, un giocatore amatissimo da compagni e tifosi, non solo per ciò che faceva in campo, ma anche per il suo carattere solare e la capacitĂ di farsi voler bene da tutti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il calciomercato pantagruelico del Liverpool

In questa notizia si parla di: liverpool - calciomercato - pantagruelico - tifosi

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore del futuro! Occhi su questo giovane del Liverpool? - di Redazione Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore del futuro! Occhi su questo giovane del Liverpool? I dettagli.

Calciomercato Juve: Liverpool e Manchester City continuano a spingere per il big bianconero. Non si placano le sirene per l’estate, la situazione - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve: Liverpool e Manchester City non mollano il big bianconero.

Calciomercato Napoli, per De Bruyne occhio al Liverpool. Salah chiama il centrocampista belga: «Abbiamo spazio per uno come lui» - Calciomercato Napoli, per De Bruyne occhio al Liverpool. Salah chiama il centrocampista belga: «Abbiamo spazio per uno come lui» Dopo il rinnovo fino al 2027, Momo Salah prova ad attirare a Liverpool l’interesse di Kevin De Bruyne che questa estate lascerà il Manchester City a 33 anni, in scadenza naturale del contratto.

Il calciomercato pantagruelico del Liverpool; Il calciomercato pantagruelico del Liverpool.

Vittoria contro il Liverpool e colpo di mercato in arrivo per Allegri: l’indizio social infiamma i tifosi - Vittoria contro il Liverpool e colpo di mercato in arrivo per Allegri. Scrive notiziemilan.it

I tifosi chiedono al Liverpool di prendere una decisione senza ... - I tifosi del Liverpool sono sotto shock dopo la tragica morte di Diogo Jota e chiedono al club del Merseyside di fare qualcosa di straordinario, mai avvenuto prima nella storia dei Reds: ritirare ... Come scrive fanpage.it