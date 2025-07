Il caffè di Illy avanza con la spinta degli Usa

Illycaffè cresce in tutte le geografie e in tutti i segmenti e mentre prepara un polo produttivo Oltreoceano in ottica anti dazi chiude il primo semestre con numeri in netta crescita. I ricavi consolidati hanno raggiunto 319 milioni, registrando un incremento dell'11% a tassi di cambio costanti su un anno fa. La crescita organica conseguita nel primo semestre del 2025 è stata guidata da maggiori volumi in tutti i mercati chiave. L'ebitda si è attestato a 48 milioni, +4% rispetto all'esercizio precedente, grazie alla crescita organica e al continuo incremento dell'efficienza operativa. L'utile netto ha raggiunto 15 milioni, in aumento del 9% rispetto al 2024.

