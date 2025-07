Il buon senso di Jovanotti e il narcisismo etico dei militanti dell’Internet

Le uniche due cose sensate sulla tragedia israelo-palestinese le ha dette Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. La controprova è che i peggiori fessi dei social hanno sentito il bisogno di sguainare i pollici sul telefono per redarguire l’onesto e sensatissimo alzare le mani di Jovanotti di fronte alla tragedia di Gaza: «Non ho niente di intelligente da dire (sulla guerra in Medioriente, ndr), quindi prego, spero e mi auguro che questa follia ci insegni qualcosa» preceduto da un «come si può far accadere quello che sta succedendo? Dico per entrambe le parti, io non sono tifoso, tifo solo per la pace e la tregua». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

