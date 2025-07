«Il buco da 590mila euro nei conti dell'Anm e i 50mila euro impiegati per un comizio contro il governo rappresentano un ulteriore colpo alla credibilitĂ dell'Associazione Nazionale Magistrati. Sebbene le numerose polemiche e gli scandali sul "correntismo", non mi sembra che qualcuno sia corso ai ripari». A dirlo Antonio Ingroia, ex procuratore, noto per aver lavorato a stretto contatto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non sarebbe stato opportuno avvertire gli iscritti dell'associazione su come vengono impiegati i loro soldi? «Bisognerebbe certamente informarli. Ogni base sindacale dovrebbe chiedere a chi rappresenta come impiegare le risorse messe da parte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il buco da 590 milioni, Ingroia, «Un ulteriore colpo alla credibilità dell' Anm. Non si è posto mai rimedio al correntismo»