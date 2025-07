Il braccio di ferro continua Fumata grigia per Jashari La nuova offerta del Milan non sfonda il muro Bruges

Non s’ha da fare. Non ancora. Jashari-Milan slitta nuovamente. E il tormentone continua. Per il Bruges non è ancora sufficiente per arrivare a meta l’ultimo rilancio dei rossoneri, saliti a 33,5 milioni piĂą 5 di bonus. Il totale è presto fatto (e da record): 38,5. Non solo: per arrivare a 35,5 basterebbe che il Milan si qualificasse almeno a una delle prossime cinque edizioni della Champions League. Tradotto: metĂ dei bonus piĂą che facilmente raggiungibili. Dal Belgio, però, picche. Il messaggio, di fatto, sembra sempre lo stesso: 35 milioni di parte fissa, per arrivare poi a toccare quota 40 in totale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il braccio di ferro continua. Fumata grigia per Jashari. La nuova offerta del Milan non sfonda il muro Bruges

