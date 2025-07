Il Boca Juniors è in crisi profonda eppure l’allenatore Russo sembra avere il posto fisso La Nacion

Il Boca Juniors sta vivendo una crisi senza precedenti negli ultimi quarant’anni. La squadra argentina non riesce più a vincere; nonostante ciò, il presidente Juan Riquelme continua a dare fiducia all’allenatore Miguel Russo, più per affetto e rispetto che per le “competenze” sportive. Boca Juniors in crisi, non riesce più a vincere ma l’allenatore Russo sembra avere il posto fisso. La Nacion scrive: Il Boca è tornato in stato di emergenza. Ancora una volta. Sono tante negli ultimi tempi, il futuro del tecnico Miguel Russo ora dipende più dal risultato immediato e dal clima interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Boca Juniors è in crisi profonda, eppure l’allenatore Russo sembra avere il posto fisso (La Nacion)

La crisi senza fine del Boca Juniors: la peggior striscia senza vittorie in 120 anni; Caos Boca, Merentiel spacca una finestra nello spogliatoio: Russo in crisi; La più in crisi delle squadre al Mondiale per club.

La crisi senza fine del Boca Juniors: la peggior striscia senza vittorie in 120 anni - Il Boca Juniors non vince una partita ufficiale da aprile: da allora si sono alternati tre allenatori in panchina ... Segnala msn.com

Caos Boca Juniors: Merentiel si infuria per la sostituzione, corre negli spogliatoi e spacca un vetro - E lui, andato negli spogliatoi, si è sfogato con tutto ciò che si è trovato dinanzi Federico Iezzi Collaboratore 28 ... informazione.it scrive