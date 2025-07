Il bilancio del Silenzio | Venti anni di successi

Chiuso il sipario, smontato il grande palcoscenico e fatta sparire gran parte della platea, il Teatro del Silenzio torna alla sua normale conformazione ed è tempo di bilanci. E i numeri sono più che ottimi: in tre serate ben due sold out per Andrea Bocelli con oltre 10mila presenze e per il figlio Matteo oltre 2mila spettatori. Numeri enormi per il piccolo paese di Lajatico che per due settimane è stato al centro del mondo "Sono felice di constatare che dopo 20 anni, il Teatro del Silenzio ha lo stesso successo – esordisce Alessio Barbafieri, presidente del Teatro del silenzio – E mi preme sottolineare che Matteo è stato una grande rivelazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

