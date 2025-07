Il Bari prova a scuotersi dopo la tragedia di Verreth | fissata la ripresa degli allenamenti

Ancora scosso dal terribile lutto che ha colpito Mathias Verreth dopo l'improvvisa scomparsa del piccolo Elliot Charles (il funerale, al quale la societ√† parteciper√† con una delegazione √® previsto venerd√¨ 1¬į agosto ad Hilvarenbeek, in Olanda), il Bari ha comunicato che torner√† ad allenarsi il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Doppio colpo Bari: Verreth e Rao in arrivo - 2025-07-14 08:56:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Gabriele Conflitti 14 lug 2025, 10:56 Ultimi aggiornamenti: 14 lug 2025, 11:11 Il club biancorosso pronto a finalizzare due acquisti per centrocampo e attacco: arrivano gli ex di Brescia e Napoli.

Bari, ufficiale l'acquisto di Matthias Verreth. Squadra in partenza per il ritiro di Roccaraso - Questa mattina il Bari ha annunciato ufficialmente un altro nuovo innesto, comunicando di aver sottoscritto un accordo fino al 2028 con Matthias Verreth, centrocampista belga che arriva da svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Brescia.

