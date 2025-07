Il 29 luglio è il Lipstick Day | tutti i rossetti dell' estate 2025 per un beauty look al bacio

Quale migliore occasione della ricorrenza per fare il punto sulle principali tendenze labbra di stagione? Dallo strapotere dei gloss alle texture cremose che non stancano mai, a patto che le nuance non passino inosservate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il 29 luglio è il Lipstick Day: tutti i rossetti dell'estate 2025 per un beauty look al bacio

In questa notizia si parla di: luglio - lipstick - tutti - rossetti

Dal 29 luglio del 1940 si festeggia La Giornata del Prodotto piu iconico del trucco, insieme al Rimmel...sapete già dirmi senza guardare il video di... Vai su Facebook

Rossetto effetto peluche, l'ultima tendenza spopola sui social e fa impazzire tutti: boom di vendite online; Il 29 Luglio è la Giornata Internazionale del Rossetto! Storia e Rossetti Must Have!; I rossetti di tendenza dell'estate (da esibire per il Lipstick Day).

Clinique Almost Lipstick Pink Honey è il rossetto dell'estate 2025: rosa con la trasparenza di un gloss - Unisce la texture di un balsamo alla lucentezza di un gloss, avvolgendo le labbra con riflessi rosati che esaltano la carnagione e l'abbronzatura: ecco perché Clinique Almost Lipstick Pink Honey è il ... Si legge su vogue.it

Avon Ultra Lipstick: sostenibilità, scienza, empowerment ... - Grazia - Si tratta del rossetto più pigmentato di sempre, Avon Ultra Lipstick, che ha debuttato nel 2021, diventando un immediato best seller: in tutto il mondo se ne vende uno ogni tre secondi. Segnala grazia.it