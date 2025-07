il 10 agosto la prima edizione del molinara music festival

Tempo di lettura: 2 minuti Il Borgo Medievale di Molinara si prepara a diventare per una sera il centro di ritmo, energia e vibrazioni con la I edizione del Molinara Music Festival. La popular music è l’espressione essenziale dell’evento insieme alla condivisione sociale e a due generi che hanno plasmato il paesaggio sonoro di intere generazioni: il blues con il suo carattere introspettivo e l’espressione emotiva segnata dal folk blues. I gruppi, che si esibiranno il prossimo 10 agosto, sono i Caboose alle 21:30 e Rough Max and The Steamrollers alle 22:30. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrĂ il prossimo 10 agosto l’agriturismo la casa di Torre A Oriente, a Torrecuso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

