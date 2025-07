Ieri in Campania | West Nile un decesso a Caserta Carrello si ribalta due feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 28 luglio 2025. Avellino – Un atto di grave inciviltĂ ha avuto luogo nei giorni scorsi ad Avella, dove un gruppo di minori ha lanciato un pesante tronco di legno all’interno del giardino di un’abitazione privata, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e provocando indignazione tra i cittadini. ( LEGGI QUI ) Benevento – Operazione della Guardia di Finanza  presso un’autodemolizione  situata nel territorio di Sant’Agata de’ Goti. L’intervento, condotto anche con l’ausilio dell’unitĂ cinofila, ha portato a una perquisizione accurata dell’intera area e delle persone presenti sul posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: West Nile, un decesso a Caserta. Carrello si ribalta, due feriti

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

West Nile in Campania, ultime notizie: un caso sospetto a Salerno e altri tre sul litorale casertano - Febbre West Nile: ci sono tre nuovi casi sospetti in attesa di conferma nella zona del litorale casertano, per altrettanti ricoveri all?ospedale di Aversa e un quarto paziente con sintomi.

Otto casi di West Nile in Campania, 4 in rianimazione - Tempo di lettura: < 1 minuto Sono otto i casi di infezione da virus del West Nile, quattro gravi, in rianimazione, negli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli.

