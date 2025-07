I sei mesi della Provincia | Idee politiche tradotte in azioni amministrative per il futuro di giovani e territorio

Sei mesi in cui la Provincia di Latina “ha agito piĂą in maniera politica, pensando al futuro del territorio e ai suoi giovani, e traducendo poi le idee in azioni sul piano amministrativo”. Così il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ha esordito nella tradizionale conferenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: provincia - mesi - idee - azioni

Graduatorie ATA 24 mesi, domanda in una sola provincia. L’ordine di priorità - Fino alle ore 14 del 19 maggio, è possibile presentare la domanda per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, graduatorie anche dette di prima fascia o 24 mesi.

Graduatorie ATA 24 mesi: il servizio svolto nella provincia autonoma di Bolzano è valido per l’inserimento? Pillole di Question Time - Nel question time del 6 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Pasquale Raimondo, è stata discussa una questione importante relativa alla validità dei servizi svolti in territori a statuto speciale per le graduatorie del personale ATA.

Graduatorie ATA 24 mesi, ho cambiato provincia ma su Istanze online mi compare la precedente. Cosa fare? - Un problema diffuso riscontrato nella compilazione delle domande ATA 24 mesi: diversi aspiranti che hanno cambiato provincia in terza fascia ora non si ritrovano la nuova provincia su Istanze online.

Auguri a Il Pertini Radio per il suo quarto compleanno, con una foto-ricordo di una delle interviste piĂą popolari di questi anni! Un progetto che ha continuato ad arricchirsi di idee, di azioni, di persone, di giovani. Vai su Facebook

Le azioni di Wuxi Biologics balzano ai massimi di 18 mesi grazie alle previsioni positive sugli utili; Scoppia la Bomba: Azioni Snam +15% in 6 mesi, ecco perché è il titolo del momento; Investire 500 Euro: La Strategia Migliore per il 2025.