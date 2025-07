I regionali tornano sulla Direttissima | C’è la deroga ma non una data certa

Dall’ennesima calda estate fatta spesso di proteste e disservizi per chi viaggia in treno spunta un’eventualitĂ che potrebbe rinviare lo scenario piĂą temuto dagli utenti, ovvero il "no" al transito dei regionali sulla Direttissima Roma – Firenze da gennaio del prossimo anno. La disposizione, contenuta nella delibera 178 del 2024 dell’ AutoritĂ di Regolazione dei Trasporti, prevede di dirottare i convogli con velocitĂ inferiore ai 200 chilometri orari sul tracciato lento, con un allungamento dei tempi di percorrenza nel viaggio da e per i capoluoghi di provincia e regione. Ebbene, sembra possibile una deroga almeno parziale al blocco e a rilanciare l’annuncio dell’assessore umbro ai trasporti Francesco De Rebotti, visto che il tema riguarda Toscana, Umbria e Lazio, è il portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Maurizio Da Re(nella foto) che tuttavia sollecita maggiori garanzie sulla questione perchĂ©, afferma, non sono chiare modalitĂ e tempistiche della dilazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

