I produttori italiani di vini | Danni per mezzo miliardo Ma gli Usa perdono di più

Un colpo annunciato, ma non per questo meno pesante. Lamberto Frescobaldi, confermato a inizio mese presidente dell’ Unione italiana vini per il prossimo triennio oltre che presidente della Marchesi Frescobaldi, commenta così l’introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti sull’import europeo. Una decisione che arriva dopo mesi di incertezza e che, pur fermandosi al 15%, rischia di mettere in difficoltà l’intero comparto vitivinicolo italiano. "L’incertezza ha fatto più danni del dazio stesso", spiega. E il quadro resta ancora parziale, in attesa di conoscere i dettagli tecnici dell’accordo raggiunto tra Ue e Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I produttori italiani di vini: "Danni per mezzo miliardo. Ma gli Usa perdono di più"

