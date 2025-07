I pionieri del semestre filtro Scelgono Milano 5.063 studenti ma a gennaio ne rimarranno mille

Gli aspiranti medici che hanno scelto di svolgere il “ semestre filtro “ nelle universitĂ milanesi (e che hanno completato la procedura di iscrizione) sono 5.063. La rivoluzione in corso per accedere alla facoltĂ di Medicina e Chirurgia sembra non avere frenato gli studenti e non li ha neppure spinti a guardare in massa a cittĂ meno onerose sul fronte degli affitti: la modalitĂ mista e gli strumenti messi in campo dagli atenei anche per i fuorisede possono avere giocato la loro parte. Iscrizioni chiuse, la Statale di Milano conta 4.512 iscritti su Universitaly (3.077 a Medicina e chirurgia, 528 a Odontoiatria e protesi dentaria, 907 a Veterinaria), sul sito della Statale hanno completato l’iscrizione in 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I pionieri del “semestre filtro“. Scelgono Milano 5.063 studenti ma a gennaio ne rimarranno mille

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio, segna una svolta radicale nell’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42).

Medicina, semestre filtro: gli iscritti sono già 1200. Boom di richieste a Brescia - Brescia, 18 luglio 2025 – Sono già più di 1200 gli studenti e le studentesse che hanno fatto l’iscrizione al semestre filtro del corso di laurea in medicina dell’Università degli studi di Brescia.

Chimica, fisica e biologia: ecco quali sono le materie obbligatorie nel semestre-filtro per Medicina - Bernini: “Domani i decreti ministeriali in Consiglio dei ministri. Didattica non solo a distanza, il presupposto è in presenza”

