Il pieno di formazione per le imprese e i lavoratori. Il 2025 è ha superato la metĂ del suo percorso e l’ente Iscom formazione per le imprese di Confcommercio cesenate traciae un primo consuntivo della propria attivitĂ alla luce anche della chiusura di bilancio 2024 che ha fatto registrare numeri importanti di crescita in termini economici e anche come numero di attivitĂ realizzate e persone inserite nei diversi percorsi formativi. " Iscom Formazione - mettono in luce il direttore Giorgio Piastra e la coordinatrice Cristina Borghesi - ha operato a favore di numerose imprese del territorio di Cesena, Forlì e Cervia attraverso i finanziamenti per la formazione continua dei lavoratori e i principali fondi interprofessionali nei quali è accreditato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I piani territoriali di Iscom: "Formate 200 aziende"