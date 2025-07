I personaggi più forti dell’mcu nel 2025 | chi può battere thanos

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) del 2025 si arricchisce di personaggi con poteri straordinari, capaci di mettere in discussione i tradizionali equilibri di forza della saga. Con l’uscita di film come Captain America: Brave New World, Thunderbolts e The Fantastic Four: First Steps, così come le serie TV Daredevil: Born Again e Ironheart, il franchise introduce figure che potrebbero competere o addirittura superare alcuni tra i più potenti antagonisti e protagonisti. Questo articolo analizza le capacità dei nuovi personaggi rispetto a Thanos, considerato finora la minaccia più grande dell’universo Marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

