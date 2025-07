I nei sicurezza e traffico Eike Schmidt | Firenze? Peggiorata E la sindaca è assente

Firenze, 29 luglio 2025 – Eike Schmidt, è trascorso un anno. Pochi avrebbero pensato che avrebbe resistito in consiglio. Invece. Il mio segno è quello del toro che non fa salti. Resto al mio posto. Come si divide con il ruolo di direttore del museo di Capodimonte, a Napoli e Firenze? Riesce a essere presente? Io (sottolineato) ho un lavoro, direttore di un museo. Quello che faccio da consigliere lo tolgo al resto: cinema, teatro, vacanze. A Firenze vengo tre lunedì su quattro per il Consiglio. Eppure dicono che lei sia un’assenteista. Avrei il tasso piĂą alto di assenze dopo la sindaca. Ma andrebbero contate le ore . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I nei sicurezza e traffico, Eike Schmidt: “Firenze? Peggiorata. E la sindaca è assente”

