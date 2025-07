I ministri di Netanyahu | Lo Stato di Palestina non si farà annettere la Cisgiordania e senza accordo con Hamas anche Gaza | Merz | Domani lanceremo aiuti ai palestinesi

L'Olanda dichiara i ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich "personae non gratae": "Incitano alla pulizia etnica a Gaza". Proseguono i raid e le uccisioni civili nella Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - I ministri di Netanyahu: "Lo Stato di Palestina non si farĂ , annettere la Cisgiordania e senza accordo con Hamas anche Gaza" | Merz: "Domani lanceremo aiuti ai palestinesi"

“La Corte penale internazionale prepara mandati di arresto per Smotrich e Ben Gvir, ministri di Netanyahu” - In passato aveva già deciso di emettere i mandati di arresto per Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant e tre leader di Hamas.

Ministri del Likud, lettera a Netanyahu: «Subito annessione della Cisgiordania» - Mercoledì sera 14 ministri del Likud, il partito di Netanyahu, hanno recapitato una lettera al Primo ministro chiedendo la tempestiva annessione dei territori occupati in Cisgiordania.

Gaza, Netanyahu e ministri contrari a città umanitaria sulle rovine di Rafah - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e molti ministri del suo governo sono contrari, per i costi e i tempi necessari, alla costruzione della cosiddetta ”città umanitaria” immaginata dal ministro della Difesa Israel Katz sulle rovine di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Piccola rassegna stampa sulla liberazione, crescente, del dibattito democratico in Italia su Israele-Palestina. Tutti i quotidiani riportano la lettera aperta di 40 ex ambasciatori italiani a Giorgia Meloni in cui chiedono il riconoscimento immediato dello stato di Pal

"Il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, può addirittura essere controproducente per l'obiettivo". Giorgia Meloni lo dice in un'intervista a Repubblica, spiegando di non avere alcuna intenzione di seguire la scelta di

L'ANP: “Hamas deponga le armi e si ritiri”. Merz: Domani lanceremo aiuti su Gaza, è un segnale - Merz: Domani lanceremo aiuti su Gaza. E annuncia una missione in Israele a tre dei ministri degli Esteri di Parigi, Londra e Berlino; I ministri di Netanyahu: Lo Stato di Palestina non si farà , annettere la Cisgiordania e senza accordo con Hamas anche Gaza | Chiese: Troppi abusi dei coloni; L’ambasciatore Ferrara: «Il riconoscimento dello Stato di Palestina è cruciale».

Starmer vicino a riconoscere lo Stato di Palestina. Ben-Gvir e Smotrich "banditi" dai Paesi Bassi - La svolta storica, nel solco di quanto deciso dal presidente francese Emmanuel Macron e quanto ... Lo riporta tg.la7.it

Parolin: “Uno Stato di Palestina è la soluzione”. Netanyahu ai cristiani: “Non c’è fame a Gaza” - Il segretario di Stato Vaticano interviene nel dibattito sul riconoscimento della Palestina, replicando indirettamente a Meloni. Da msn.com