I migliori visori per la realtà virtuale 10 modelli per ogni esigenza e budget

Tutto quello che c'è da sapere sui visori per la realtà virtuale e i modelli più avanzati e completi del momento. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I migliori visori per la realtà virtuale, 10 modelli per ogni esigenza e budget

Realtà virtuale nella psicoterapia. Visori, sensori e software per la cura dei disturbi mentali - Sarzana, 29 maggio 2025 – Realtà virtuale e psicoterapia. L’accoppiamento può apparire strano. Da qualche anno, invece, visori, sensori e software che ricreano ambienti immersivi si stanno diffondendo come strumenti rivoluzionari negli studi degli psicoterapeuti, offrendo nuove metodologie per il trattamento di disturbi mentali.

Aiuto ai pazienti oncologici. Visori per la realtà virtuale. E la cura è più sopportabile - Migliorare il benessere dei pazienti oncologici, attenuando loro lo stress e riducendone l’ansia per mitigare la percezione del dolore.

