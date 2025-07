I migliori brand di valigie dell'estate per viaggiatori stylish

L’estate 2025 non è mai stata così ben equipaggiata: i nuovi brand di valigie uniscono estetica contemporanea, materiali sostenibili e performance da veri globetrotter. I marchi di bagagli riscrivono il concetto di valigia mescolando ricerca estetica, innovazione e artigianato. Dimentica le solite scelte da aeroporto: per il 2025, la vera selezione si fa tra capsule deluxe, oggetti fashion, trolley di nicchia con ruote futuristiche. La valigia non è più solo contenitore ma dichiarazione di stile. E mentre gli accessori da viaggio diventano sempre più personalizzabili e sostenibili, le nuove proposte dei brand emergenti (e non solo) parlano il linguaggio della moda, dell’arte e del design industriale. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I migliori brand di valigie dell’estate per viaggiatori stylish

In questa notizia si parla di: brand - valigie - estate - viaggiatori

In #aereo liquidi nel bagaglio a mano senza limiti, l’Europa verso il via libera. Cosa cambia per i viaggiatori Vai su X

Sei una dog Mamy premurosa? Allora ti sarai accorta che nella valigia di Dixy manca più di qualcosa ! ? Scrivilo nei commenti e raccontaci dove andrete in vacanza! Ti invieremo la check-list ufficiale di Pet Viaggiatori completamente in omaggio! Vai su Facebook

Nuove valigie estate 2025: design pratico ed eco-chic; Vacanze in aereo? Sempre più oggetti pericolosi in valigia; I migliori zaini da viaggio per partire alla conquista del mondo.

Valigia, spazzolino e Airtag per i viaggiatori - 6/12 - Il Fatto Quotidiano - Valigia, spazzolino e Airtag per i viaggiatori La valigia – Con l’arrivo delle vacanze natalizie si torna a viaggiare ed ecco che il trolley in formato bagaglio a mano assume un ruolo centrale. Segnala ilfattoquotidiano.it

Viaggi, i 5 migliori gadget tech da mettere in valigia - Wired Italia - Non partite prima di aver visto i prodotti tech da viaggio, protagonisti del nuovo episodio del nostro format video Wired 5 Gadget ... Secondo wired.it