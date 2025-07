I lavori al centro civico | Una struttura in degrado

Va all’attacco Nicolas Vacchi, vicepresidente del consiglio comunale di Imola in quota FdI, sul tema dell’intervento di adeguamento antincendio del centro civico di Sesto Imolese: "Un polo che necessita da troppo tempo di una riqualificazione seria e completa – sbotta Vacchi –. Per oltre vent’anni, l’amministrazione a guida Pd non ha garantito la manutenzione continua necessaria portando la struttura a uno stato di degrado". Di recente, la maggioranza ha approvato un documento di assestamento al bilancio inserendo 355mila euro per il 2025 destinati a tale capitolo: "Questa ingente somma, però, non copre le richieste di riqualificazione a lungo attese dai cittadini e dai volontari che frequentano la struttura – continua –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I lavori al centro civico: "Una struttura in degrado"

In questa notizia si parla di: civico - centro - struttura - degrado

Quattro ragazzini trovano portafogli al centro commerciale e lo restituiscono: “Siete un esempio di senso civico” - Castano Primo (Milano) – Quattro ragazzi di Castano Primo hanno saputo distinguersi per onestà e senso civico.

Traffico di droga al centro civico di Monza, l’Osservatorio antimafia: “Omertoso il silenzio del Comune” - MONZA – La ’ndrangheta sotto casa. A febbraio si scopriva che al Centro Civico di via Tazzoli 29 aveva il suo alloggio come custode e un magazzino un esponente di spicco delle cosche.

Corso Garibaldi, serve senso civico per salvare il centro - Tempo di lettura: 2 minuti Da sempre definito il ‘salotto buono’ della città , il Corso Garibaldi di Benevento, soprattutto nel weekend, rischia di perdere quella dignità che lo ha sempre contraddistinto.

Degrado al civico cimitero... la piccola Svizzera solo un ricordo... ca c manc a mazz e a tavulell Vai su Facebook

I lavori al centro civico: Una struttura in degrado; Trespidi in via Scalabrini e XX Settembre: «Degrado e buche»; Firmato il patto per la sicurezza. Focus su movida, spaccio e degrado.

I lavori al centro civico: "Una struttura in degrado" - Vacchi (FdI), vicepresidente del Consiglio, sull’adeguamento antincendio: "Il polo necessita di interventi da troppo tempo. Scrive ilrestodelcarlino.it

Valanga di firme contro il centro di accoglienza: «I migranti? Il degrado aumenterà» - E' quasi a quota 500 la raccolta firme contro il centro nella vecchia tv che lanciò Greggio e la Parietti Le firme raccolte per non far aprire la struttura sono quasi 500, per la precisione 463. Come scrive msn.com