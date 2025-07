I giovani uniti per Libera Dal Circondario sono in 27

Sono partiti in treno ieri mattina dalla stazione di Imola i 27 giovani che partecipano all'esperienza, ormai consolidata sul territorio, di ' E!State Liberi '. Il campo, aperto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 28 anni residenti nei comuni della zona, è promosso e sostenuto grazie al contributo del Nuovo Circondario Imolese con il coordinamento di Libera Bologna e del suo presidio locale. La destinazione? Sessa Aurunca, in Campania, nel casertano. Quota simbolica di 20 euro per la partecipazione e l'entusiasmo di affrontare un viaggio capace di arricchire ogni individuo dal punto di vista relazionale e nel proprio bagaglio di vita.

