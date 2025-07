I familiari delle vittime del 2 Agosto al Governo | Le sentenze sono chiare non rompete le scatole

Dopo lo scontro a distanza, un anno fa, con il governo e con la premier Giorgia Meloni "quest’anno io gli rispondo subito, in modo che così abbiamo giĂ risolto il problema.". Lo ha detto il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, Paolo Bolognesi (foto). "Quando dissi quelle cose, che emergono dalle sentenze, ci fu chi rispose che non erano passate in giudicato. Bè, adesso lo sono. E ci sono tante altre cose che inchiodano la presidente del Consiglio, che diceva che parlare di una genesi dei terroristi nell’ Msi metteva a rischio l’incolumitĂ del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I familiari delle vittime del 2 Agosto al Governo: "Le sentenze sono chiare, non rompete le scatole"

In questa notizia si parla di: sono - familiari - vittime - governo

Camila Giorgi lascia definitivamente l’Isola dei Famosi per motivi familiari: “Non sono arrivata pronta” - Dopo le parole a inizio puntata, Veronica Gentili si è collegata direttamente con Camila Giorgi. La naufraga ha deciso di lasciare l'Isola dei famosi per stare vicino alla famiglia in Argentina, che sta attraversando alcuni problemi di salute.

Villa Pamphili, il tatuatore: “Quei disegni sono lituani. Le stelle? Rappresentano i familiari” - Un esperto di tattoo romano: “Concentratevi sul ghirigoro rosso, è uno scarabeo, simbolo del viaggiatore.

Cassa integrazione e assegni familiari sono compatibili? - Può succedere che un’azienda attraversi un momento di difficoltà e, per evitare il licenziamento del lavoratore, ricorra alla cassa integrazione, l’aiuto economico erogato dall’Inps.

Bologna, il presidente dell’associazione familiari delle vittime della bomba: “I senatori dell’Msi proteggevano Bellini: ora non rompano le scatole” Vai su Facebook

I familiari delle vittime del 2 Agosto al Governo: Le sentenze sono chiare, non rompete le scatole; Sparatoria a Graz, Meloni: Dolore, il Governo vicino ai familiari delle vittime; Strage di Ustica, i familiari delle vittime manifestano contro l’archiviazione: “Il governo….

2 Agosto, Bolognesi: “Le sentenze passate in giudicato inchiodano Meloni” - Il presidente dell’associazione delle vittime torna ad attaccare frontalmente il governo, per il quale sabato alla commemorazione sarà presente la ministra ... Da bologna.repubblica.it

Cutro, i familiari delle vittime chiedono il visto per visitare le tombe - CROTONE “Chiediamo al governo italiano e all’Unione Europea di concedere un visto ai genitori che hanno perso i propri cari in questa grande tragedia, affinché possano recarsi, forse per l’ultima volt ... Scrive corrieredellacalabria.it