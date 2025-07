i consigli per una grigliata salutare

L’ estate è la stagione per eccellenza della convivialità , ideale per organizzare cene e grigliate all’aperto con amici e famigliari. Le occasioni non mancano per preparare pasti gustosi e al tempo stesso salutari in grado di soddisfare le esigenze di gusto di tutti. Inoltre molta attenzione va prestata anche ai bisogni nutrizionali di ognuno. La consapevolezza nei confronti di ciò che si mangia si sta diffondendo sempre di più. Anche per i momenti di convivialità come le grigliate con gli amici si cerca di conciliare al meglio il gusto con la salute. Molto gettonate in questa stagione sono le cene a base di grigliata di carne che trovano consensi anche da chi segue una dieta dimagrante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

