I chiringuito potranno restare aperti un' ora in più per un giorno alla settimana | la decisione della giunta

Si potrà estendere di un’ora, per una sola volta alla settimana, l’orario per le manifestazioni musicali organizzate dai chiringuito sulla spiaggia di Rimini. Il provvedimento è stato approvato dalla giunta comunale nella seduta di martedì (29 luglio) e ha carattere sperimentale, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

