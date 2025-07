Hockey Prato | successo per 1-0 per l’Italia con la Polonia azzurre in corsa per le semifinali

Seconda giornata positiva per l’Italia dell’hockey su prato femminile all’ EuroHockey Championship II 2025, in corso di svolgimento a Gniezno, in Polonia. Le azzurre centrano un preziosissimo successo per 1-0 contro le padrone di casa della Polonia, salendo così a quota 4 punti nel Girone A e issandosi virtualmente in vetta alla classifica. A decidere il match è una zampata di Maria Lunghi, che al 20? minuto finalizza un’azione ben orchestrata dal reparto offensivo azzurro, infilando la retroguardia polacca e segnando quello che si rivelerĂ l’unico gol dell’incontro. Una rete pesantissima, che vale tre punti d’oro in ottica qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

